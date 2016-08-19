"Читальна арка" в Дніпрі спорожніла: книги, залишені активістами, просто вкрали

Повідомляє "Дніпро вечірній". Творці називають її маленькою вуличною бібліотекою і задумували "Читальну арку" як арт-проект. У всьому світі є такі точки безкоштовного обміну книгами. Сподобалася книга – візьми її, але натомість залиш щось зі своїх книг. Але такий простий принцип у нашому суспільстві, що любить халяву, не прижився.

"Ініціатива спрямована на підтримку трансформації Дніпра в сучасне місто, - каже керівник проектів дніпропетровської "Я-Галереї" Катерина Семенюк. - Адже "Читальна арка" вже сама по собі формує нове ставлення до публічного простору", - сказала вона.

Арт-об'єкт закликає людей переосмислити своє ставлення до міста, наполягають автори ідеї. Крім того, арка повинна була показати, як і яким городяни бачать своє місто - про це розкажуть книги, які будуть приносити люди. І от з цим у жителів Дніпра складається не дуже. Хоча арка розташована на "прохідний" велелюдного місця, та ще й в двох кроках від училища культури (нині - коледж), буккроссінг пустує. Книги, залишені активістами, швидко зникли, а натомість любителі халяви нічого не залишили.