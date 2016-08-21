ЗМІ: Масштабну ДТП у Києві міг влаштувати п'яний чиновник часів Януковича (фото)

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомила старший інспектор відділу комунікацій ГУ Національної поліції в Києві Марія Стегура.

«Близько 22:40 вчора ввечері на перетині бульвару Дружби народів та вулиці Старонаводницької сталося зіткнення двох автомобілів - Mercedes-Benz і Toyota Corolla. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водії та пасажири обох автомобілів були госпіталізовані в медичні установи. Попередньо, їх було семеро", - сказала вона.

За її словами, дані про постраждалих уточнюються.

У той же час, як повідомляє телеканал "112 Україна", за неофіційною інформацією, за кермом автомобіля "Мерседес" знаходився колишній радник голови Держземагентства України Іван Пилипчук, який обіймав цю посаду за часів президентства Віктора Януковича.

Як повідомила в ефірі телеканалу старший інспектор відділу комунікації ГУ Національної поліції Києва Марія Стегура, поки дані на постраждалих уточнюються, тому офіційно цю інформацію вона не може ні підтвердити, ні спростувати.