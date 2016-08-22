Росіянин, який просить притулку, хоче потрапити до української армії для боротьби з Путіном
Російський активіст Роман Рословцев, який попросив політичного притулку в Україні, намагатиметься потрапити на військову службу до Національної гвардії, або добровольчого батальону.
Про це Рословцев повідомив у коментарі Громадському.
Російський активіст зазначив, що хоче продовжити боротьбу с режимом Володимира Путіна вже в Україні.
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«Я б хотів потрапити у будь-яку армійську частину, до Нацгвардії, або до будь-якого добровольчого батальону. Для мене головне — продовжити боротьбу проти режиму Путіна», — сказав він.
Рословцев також не виключив, що займатиметься політичною діяльністю.
Як повідомляв УНІАН, 21 серпня російський активіст Роман Рословцев попросив Україну надати політичний притулок через переслідування з боку ФСБ.
Активіст Роман Рословцев 11 разів виходив на пікети в масці російського президента Владіміра Путіна. Щоразу, співробітники поліції затримували його та відбирали маску. В середині червня Тверський районний суд Москви заарештував його на 30 діб після чергової акції.