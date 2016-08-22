Учасники гурту ТНМК потрапили в ДТП (відео)

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив вокаліст гурту Олег "Фагот" Михайлюта.

ДТП сталося на трасі поблизу міста Кропивницький.

"Кажу відразу, всі живі-здорові, трохи побиті, але то таке ... водій заснув на ходу і наздогнав фуру ... смішно те, що після всього водій фури підійшов і посміхаючись сказав, що дуже давно хотів з нами познайомитися, шкода що сталося таким чином. Тобто, у групи ТНМК сьогодні черговий день народження... приймаємо вітання, шановні", - написав Михайлюта.

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Також музикант опублікував фотографії з місця ДТП.

На фотографіях зображений білий мікроавтобус групи, що отримав значні пошкодження передньої частини кузова, і деякі члени музичного колективу.

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