Контрактника, який влаштував стрілянину в Харкові, посадили на гауптвахту

Про це телеканалу "112 Україна" повідомили у Міністерстві оборони України.

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"Стрілок виявився військовослужбовцям за контрактом. Служив в одній з частин Харківської обл., яку напередодні самовільно покинув, забравши з собою зброю. Зараз стрілок знаходиться на гауптвахті, усі матеріали справи були передані у військову прокурату, яка буде розслідувати інцидент", - розповіли в Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня до патрульних у Харкові звернувся водій таксі, який розповів, що в інший автомобіль таксі сів чоловік в камуфльованому одязі з автоматом, під час руху почав вести себе неадекватно і зробив постріл у вікно автомобіля.