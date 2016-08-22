В Одесі в магазин канцтоварів помилково завезли антиукраїнські щоденники з датами з історії РФ

"Не можу зрозуміти, це дурість, чи жага наживи або що?" - прокоментував на своїй сторінці у соцмережі керівник Ради громадської безпеки Марк Гордієнко, виклавши фотографії сторінок щоденника.

Читайте такожУ підручниках Куби анексований Крим одночасно зображують частиною України і РФ (фото)

В самому магазині "Канцкорали" запевнили, що антиукраїнський товар – це помилка і непорозуміння, передає dumskaya.net. Адміністратор магазину розповіла місцевому виданню, що всі щоденники - китайського виробництва. У замовленій партії випадково опинилися разом з щоденниками українською мовою і кілька російською. Скільки саме такого "браку" по всій мережі, точно ще не встигли порахувати.

"Товар, звичайно, знято з продажу. В цьому немає ніякого злого умислу - просто помилка. В нашій мережі магазинів з перших днів всього того, що сталося в країні, підтримували Україну і допомагали різним організаціям",- запевнила працівник магазину.