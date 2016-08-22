У Дніпрі правоохоронці викрили схему реалізації контрабандного пального, вилучивши 420 тонн дизпалива

15:55, 22 серпня 2016
Суспільство
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У Дніпрі співробітники управління захисту економіки НПУ в області викрили схему поставок та реалізації контрабандного пального в особливо великих розмірах.

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Як повідомили УНІАН в управлінні, до зловживань причетне одне з київських приватних підприємств, дніпровська фірма та працівники митного посту «Дніпро».

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Під час проведення обшуку 19 серпня на базі зі зберігання паливно-мастильних матеріалів правоохоронці вилучили 420 тонн дизельного пального на загальну суму понад 8 млн грн. Крім того, вилучено чорнову фінансово-бухгалтерську документацію та комп’ютерну техніку.

Раніше оперативники УЗЕ затримали в порту міста Дніпро баржу, яка перевозила 500 тонн контрабандних паливно-мастильних матеріалів. Правоохоронці вилучили пальне, а на судно-перевізника наклали арешт.

Наразі встановлено, що щомісяця виробнича потужність нафтобази у Дніпрі становила 1 тис. тонн моторного палива на суму майже 20 млн грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

На даний час проводяться ряд експертиз та першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних до злочинної схеми.

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