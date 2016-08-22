Під Хмельницьким знайшли повішеним місцевого волонтера

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби обласної поліції Інна Проник.

За її словами, волонтер Витишин, 1989 року народження, повісився у власному будинку у селі Карпівці Хмельницького району. Тіло загиблого було знайдено близько сьомої години вечора 21 серпня.

Читайте такожВ Одесі застрелився поліцейський

Проник зауважила, що попередньо на тілі Витишина відсутні ознаки насильницької смерті. Наразі проводиться судово-медична експертиза.

Відомості про факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою «Самогубство».

Довідка УНІАН. Благодійний фонд «Центр Добриня» створений 2013 року. Останні два роки організація займалася гуманітарною діяльністю, постачаючи необхідні речі та продукти українським військовослужбовцям у зону АТО.