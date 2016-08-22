Підкорювачка висоток з Росії: західні ЗМІ назвали автора найнебезпечніших у світі селфі (фоторепортаж, відео)
Британська газета The Independent назвала 23-річну росіянку Ангеліну Ніколау автором найнебезпечніших у світі селфі.
Більшість фото і відео, опубліковані в Instagram росіянки, зроблені на небезпечній висоті.
Так, Ніколау фотографується на хмарочосах, мостах, краю дахів будинків у різних країнах світу.
Також добірку фото з Instagram росіянки опублікувала газета Daily Mail.
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Раніше в техаському місті Шугар з'явився пам'ятник селфі. Він являє собою двох дівчат, які фотографують себе на мобільний телефон.
Побачити скульптуру можна біля будівлі міської адміністрації. Пам'ятник зазнав різкої критики з боку громадськості. Багато хто вважає, що це марна трата грошей платників податків, але насправді подарував місту скульптуру один з місцевих жителів.