У Техасі з'явився пам'ятник селфі: місцеві жителі звинувачують чиновників у порожній витраті грошей (фото)

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Mashable.

Пам'ятник являє собою двох дівчат, які фотографують себе на мобільний телефон. Побачити скульптуру можна біля будівлі міської адміністрації.

Пам'ятник зазнав різкої критики з боку громадськості. Багато вважають, що це марна трата грошей платників податків, але насправді подарував місту скульптуру один з місцевих жителів.

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Представники міської влади повідомили, що пам'ятник селфі входить в колекцію, що складається з десяти скульптур. Заперечень проти передачі його в дар і місця установки не було, уточнили в адміністрації.

Інша скульптура з цієї колекції представляє собою людину, що грає на гітарі.