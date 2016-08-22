Експерт про парад на День Незалежності: він покаже Путіну нашу готовність воювати (відео)

Про це заявив військовий експерт Валентин Бадрак, передає Еспресо.TV.

"Я був противником парадів, особливо тоді, коли ми мали таку "парадну" армію, яка не воювала. Тоді було мало навчань, але було багато парадів", - сказав Бадрак.

Читайте такожРадник президента розповів про особливості цьогорічного Маршу Незалежності

За його словами, зараз військовий парад до Дня Незалежності необхідно провести, якраз враховуючи ситуацію в країні та навколо неї.

Раніше Порошенко заявив, що парад з нагоди Дня Незалежності має продемонструвати всім, що Україні є чим захистити мир та спокій народу і держави.