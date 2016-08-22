МЗС України: 150 засуджених українців перевели з Криму до російських в’язниць

Про це повідомили Радіо Свобода у Міністерстві закордонних справ України.

"Відомо про приблизно 150 громадян України, які були засуджені у Криму й переведені для відбування покарання на територію Росії", – йдеться у повідомленні.

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Раніше в організації "Євромайдан-SOS" повідомляли, що ув’язнених, які на момент анексії Криму відбували покарання у тюрмах на території півострова, перевозять до місць позбавлення волі в Росії. За їхніми даними, таких уже 2 тисячі 200 людей.

Після анексії Криму Росією Київ звернувся до Москви з вимогою передати Україні осіб, які були засуджені вироками українських судів і відбували покарання на території Криму чи Севастополя, однак тодішній російський омбудсмен Елла Памфілова відповіла, що це можливо тільки відповідно до Конвенції про передачу засуджених осіб. Ця конвенція передбачає переміщення засуджених із території однієї держави на територію іншої. Таким чином, Україна не може використовувати її щодо людей, які перебувають у Криму, оскільки півострів залишається українською територією згідно з міжнародним правом.