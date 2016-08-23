Прапор України став уособленням незламного духу українського народу - Турчинов

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов у привітанні з Днем Державного прапора.

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«Вірю, що Україна під синьо-жовтим стягом буде вільною, єдиною, могутньою європейською державою!», - сказав Турчинов.

Державний прапор України відомий усьому світові – сотні прапорів майоріли на Майдані, єднаючи людей та надаючи їм мужності. Цей день – свято всіх поколінь українців, які століттями виборювали незалежність Вітчизни, йдеться у вітанні.