Прапор України став уособленням незламного духу українського народу - Турчинов
09:26, 23 серпня 2016Суспільство
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Прапор України став уособленням Незалежності та незламного духу українського народу.
Державний прапор України відомий всьому світу / Фото УНІАН
Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов у привітанні з Днем Державного прапора.
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«Вірю, що Україна під синьо-жовтим стягом буде вільною, єдиною, могутньою європейською державою!», - сказав Турчинов.
Державний прапор України відомий усьому світові – сотні прапорів майоріли на Майдані, єднаючи людей та надаючи їм мужності. Цей день – свято всіх поколінь українців, які століттями виборювали незалежність Вітчизни, йдеться у вітанні.
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