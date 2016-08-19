У Миколаєві відбулась перестрілка за участю патрульних, є поранені

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Зокрема, за даними поліції, сьогодні, 19 серпня, близько 05:00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від громадян про те, що у Миколаєві по вул. Спортивній ходить невідомий озброєний чоловік у масці.

Читайте такожПід Києвом поліцейський вистрілив у живіт дебоширу з ножем, захищаючи напарницю

«Патрульні прибули за вказаною адресою та побачили невідомого, який на появу поліцейського автомобіля почав стріляти, поранивши одного з правоохоронців», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу патрульні поліцейські, оцінивши загрозу їхньому життю, також застосували табельну вогнепальну зброю, в результаті чого було поранено і нападника.

«Зловмисник продовжив чинити опір та, впавши на землю, дістав гранату, висмикнув чеку та кинув під патрульний автомобіль. На щастя, граната не вибухнула», - зазначається в повідомленні.

«Зловмисник та поліцейський госпіталізовані до лікарні, де наразі триває хірургічне втручання», - поінформували в Нацполіції.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

На місці події працюють співробітники поліції. Зброя, гільзи і граната вилучені та направлені на дослідження. Проводяться першочергові слідчі заходи, направлені на повне, всебічне та об’єктивне встановлення усіх обставин події.

Крім того, за даними поліції, встановлено, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та зброї, а також за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зараз він перебуває під судовим слідством.