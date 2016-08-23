В Одесі на Потьомкінських сходах розгорнули 25-метровий Прапор України (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, полотнище розгорнуто до Дня Державного Прапора в рамках Вишиванкового фестивалю, який проходить в Одесі 20-24 серпня.

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В акції взяли участь близько 100 осіб, серед яких – волонтери та курсанти Одеського військово-морського ліцею.

Церемонія супроводжувалася виступом оркестру Військово-морських сил України.

Як пояснила УНІАН прес-секретар фестивалю Дар'я Полякова, довжина прапора (25 м) відповідає віку України. «Полотнище зшите з багатьох клаптиків. Потім ми розділимо його на окремі фрагменти, які віддамо волонтерам», - сказала Полякова.

Волонтери використовують патріотичні клаптики, наприклад, як подарунки бійцям АТО.