У Хмельницькому 24 серпня пасажири у вишиванках їздитимуть на тролейбусах безкоштовно

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник комунального підприємства «Хмельницькелектротранс» Віктор Паламарчук.

«Таким чином, розраховуємо на популяризацію патріотизму та любові до Батьківщини», - пояснив він.

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Посадовець також зазначив, що решті пасажирів доведеться плати за проїзд за звичним тарифом - 1,5 гривні.

Загалом, завтра, 24 серпня, на міські лінії вийде 60 тролейбусів.