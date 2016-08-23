У Хмельницькому 24 серпня пасажири у вишиванках їздитимуть на тролейбусах безкоштовно
16:42, 23 серпня 2016Суспільство
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У Хмельницькому завтра 24 серпня, у День незалежності України, безкоштовний проїзд у міських тролейбусах надаватиметься пасажирам, одягнутим у вишиванки.
У Хмельницькому пасажири у вишиванках 24 серпня кататимуться безкоштовно / Фото УНІАН
Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник комунального підприємства «Хмельницькелектротранс» Віктор Паламарчук.
«Таким чином, розраховуємо на популяризацію патріотизму та любові до Батьківщини», - пояснив він.
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Посадовець також зазначив, що решті пасажирів доведеться плати за проїзд за звичним тарифом - 1,5 гривні.
Загалом, завтра, 24 серпня, на міські лінії вийде 60 тролейбусів.
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