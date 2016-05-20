У парламенті Канади підтримали День вишиванки (фото)

Фото у вишиванках Джастін Трюдо та інші політики показали в Twitter.

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"Радий вітати наших парламентських інтернів з України. Ласкаво просимо на парламентський пагорб", - написав Трюдо.

Great welcome to our Ukrainian Parliamentary interns in traditional style today. Welcome to the Hill. pic.twitter.com/0xCrFMrvMj — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 20, 2016

Фото у вишиванках розмістила також міністр працевлаштування, розвитку трудових ресурсів і праці Марі-Енн Мигайчук, член парламенту Дон Руснак і парламентський секретар міністра сім'ї Террі Дьюгід.

Крім того, на засідання парламенту у вишиванках прийшли кілька десятків канадських політиків.

Як відомо, українці є дев'ятою за чисельністю етнічною групою в Канаді. Діаспора налічує приблизно 1,2 мільйони осіб.

Останнім часом членами ліберального уряду Трюдо стали ще двоє етнічних українців: Мері-Енн Мигайчук та Христя Фріланд.

В цьому році "Всесвітній день вишиванки" відзначили 19 травня. Прості українці, відомі люди, політики, працівники дипломатичних представництв у різних куточках України та світу фотографуються у вишиванках.

Ідея акції "Всесвітній день вишиванки" зародилася в 2006 році серед студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. За 10 років традиція поширилася на всю Україну і навіть за її межі.