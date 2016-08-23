В анексованому Криму силовики проводять обшук у кримського татарина

Про це у Facebook повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

«З Криму повідомляють, що в смт Леніно, в будинку Різи Муслімова, сьогодні проходить обшук. У будинок з'явилися 6 осіб, в цивільному, імовірно співробітники ФСБ», - написав він і додав, що в будинок нікого не пускають.

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«Поки відомо, що у нього нібито знайшли якусь літературу, що може входити до списку "забороненої" в Росії», - зауважив Джемілєв.

В свою чергу перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов написав у Facebook: «Силовики прийшли в будинок Різи близько 10:00. На даний момент обшук триває».

Як повідомив адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці у Facebook, 38-річний Муслімов працює автомайстром, у нього троє дітей.