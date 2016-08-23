На Львівщині з пам’ятника Січовим стрільцям вандали викрали брозновий герб та літери

Як повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Львівській області, до Червоноградського відділу поліції 22 серпня надійшло повідомлення про крадіжку елементів пам’ятника на вулиці Богдана Хмельницького.

Виїздом на місце події встановлено, що з пам’ятника Січовим стрільцям на вулиці Богдана Хмельницькогоневідомі демонтували і викрали бронзовий герб розміром 30х30 сантиметрів та бронзові літери, якими був викладений напис «Борцям за волю України».

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Сума збитків встановлюється.

Зазначається, що пам’ятник до архітектурних пам‘яток не відноситься.

Встановлюються причетні до крадіжки елементів пам’ятника.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.