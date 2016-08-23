З'явилися фото з місця розстрілу поліцейських у Тернопільській області

Знімки опублікував сайт " 20 минут ".

Зазначається, що переговори зі стрільцем тривали цілу ніч – з 22 на 23 серпня.

"Одного поліцейського підстрелив увечері, другого - о 5:45, третього - близько 9:00. Врешті спецпідрозділ знешкодив стрільця вибуховими пакетами", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожРозстріл двох поліцейських на Тернопільщині: у МВС розповіли подробиці та назвали імена загиблих (фото)Раніше УНІАН повідомляв, що на Тернопільщині 45-річний місцевий житель відкрив стрілянину з мисливської зброї на подвір’ї свого господарства. Коли прибули поліцейські, чоловік почав стріляти по них. В результаті загинули 30-річний майор та 31-річний капітан поліції.

45-річний чоловік, який убив двох поліцейських на Тернопільщині, поранив ще одного і застрелив свою 41-річну дружину.