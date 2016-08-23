Внаслідок ДТП у Польщі загинули троє українців - віце-консул

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив віце-консул України в Любліні Віталій Білий.

«Унаслідок ДТП загинули п'ять чоловік. Особи трьох із них вже встановлені. Це громадяни України», - сказав він і відзначив, що особи двох загиблих встановлюються.

Білий також повідомив, що в результаті ДТП трьох людей госпіталізовано.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що у Польщі в ДТП за участю мікроавтобуса з українською реєстрацією п'ять людей загинули, двоє травмовані. Аварія сталася на об'їзній трасі Любліна. Повідомлялося, що мікроавтобус врізався у вантажівку, що стояла на аварійній смузі.