Внаслідок ДТП у Польщі загинули троє українців - віце-консул
20:38, 23 серпня 2016Суспільство
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Унаслідок дорожньо-транспортної події в Польщі загинули троє громадян України, особи ще двох загиблих встановлюються.
Є загиблі серед українців внаслідок ДТП у Польщі / facebook.com/vlad.life
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив віце-консул України в Любліні Віталій Білий.
«Унаслідок ДТП загинули п'ять чоловік. Особи трьох із них вже встановлені. Це громадяни України», - сказав він і відзначив, що особи двох загиблих встановлюються.
Білий також повідомив, що в результаті ДТП трьох людей госпіталізовано.
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Раніше ЗМІ повідомляли, що у Польщі в ДТП за участю мікроавтобуса з українською реєстрацією п'ять людей загинули, двоє травмовані. Аварія сталася на об'їзній трасі Любліна. Повідомлялося, що мікроавтобус врізався у вантажівку, що стояла на аварійній смузі.
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