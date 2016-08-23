У Польщі під Любліном український мікроавтобус потрапив у ДТП, є жертви (фото)

Про це на повідомляє dtp.kiev.ua, посилаючись на свідчення та фото очевидців.

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"Жахлива смертельна ДТП з українським бусом прямо зараз у Польщі під Любліном: п'ять трупів. Один вертольотом в критичному стані відправлений у госпіталь", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Норвегії за 100 км від м. Олесунд сталася дорожня аварія за участю туристичного автобуса з українцями. Одна людина загинула, понад 10 пасажирів травмовані.

Всього, за даними поліції, в автобусі перебувала 41 особа, всі вони, у тому числі водій і керівник групи – громадяни України.