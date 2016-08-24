Начальник патрульної поліції Харкова потрапила у ДТП і отримала "веселу" ніч

Про це у Facebook написала сама Юськевич.

Вона повідомила, що вчора, 23 серпня, близько 22:20 поблизу будівлі Харківської міськради вона "здійснила контакт з автівкою", що рухалася перед нею.

Автомобілі-учасники ДТП не отримали значних пошкоджень, тому водії не мали взаємних претензій і роз'їхалися.

Юськевич додала, що аварію побачив співробітник патрульної поліції, який, за її словами, симпатизує "Дорожньому контролю". Незабаром до помешкання керівника патрульної поліції прибули активісти "Дорожнього контролю" у кількості чотирьох автівок і близько десятка людей.

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"Біля мого будинку і розпочалось найцікавіше: галас, камери, блокування моєї автівки, виклики на "102", під час гучного висловлювання своєї думки, щодо цієї події розбудили сусідів, які саме і робили їм зауваження стосовно їх поведінки. До нашої емоційної розмови приєднався мій чоловік", - розповіла вона.

За словами Юськевич, вона викликала на місце водія іншої автівки, з яким попередньо обмінялася телефонами, і той надав письмові поясненния патрульним, яких викликали через "102" активісти "Дорожнього контролю".

"Дійсно, я мала бути більш уважною при керуванні. Сподіваюсь більше цього не буде, але з впевненістю не можу сказати", - написала також вона.