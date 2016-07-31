У Харкові BMW розірвала чоловіка на переході на частини, натовп хотів вчинити самосуд над водієм (фото)

Водій BMW збив пішохода на пішохідному переході, передає Харків 1.

Тіло потерпілого буквально розірвало на частини, на місці ДТП залишилися лише капці.

Очевидці розповіли, що водій сильно п'яний. Народ й активісти зібралися і не дозволяли копам відвести цілого і неушкодженого водія BMW на швидкій.

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Поліція застосувала балончики сльозогінного газу проти натовпу, який хотів вчинити самосуд. У натовпі кричали "Відрізати ногу водієві!".

Самі правоохоронці намагалися втекти з натовпу. У поліцейській машині, в яку посадили підозрюваного, люди розбили лобове скло. Підтягнулися ще кілька нарядів поліції і три карети швидкої допомоги.

Підозрюваний доставлений до райвідділу поліції.