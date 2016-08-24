У центрі Одеси 150 людей взяли участь у забігу у вишиванках (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, учасники забігу стартували на Приморському бульварі - від стилізованої жовто-блакитної арки, встановленої на алеї, де проходить Вишиванковий фестиваль.

У забігу взяли участь люди різного віку, багато людей прийшли сім'ями. Всі були вбрані у вишиванки або одяг, оформлений в українському національному стилі.

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Довжина маршруту – 3 кілометри. Він пролягав через Приморський бульвар, Тещин міст і т. д. Фініш – біля вищезгаданої арки.

Vyshyvanka RUN одночасно проходив також у Києві, Дніпрі та Рівному.