На Херсонщині затримали заступника начальника райвідділу поліції, який збирав "данину" з торгівців

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що поліцейський протягом кількох місяців збирав "данину" з нелегальних торговців у курортному райцентрі.

Залежно від обсягів виручки, сума хабарів становила від 1 до 4 тисяч гривень щомісяця.

За попередньою інформацією, капітан поліції контролював 15-20 незаконних торговельних точок.

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Співробітники спецслужби спільно з прокуратурою затримали поліцейського у робочому кабінеті після одержання чергового хабара в розмірі 4 тисячі гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.