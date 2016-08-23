Чиновника Чернівецької міськради спіймали на хабарі
18:26, 23 серпня 2016Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрили на хабарництві заступника керівника одного з департаментів Чернівецької міської ради.
Чернівецький чиновник отримав хабар, щоб провести угоду поза системою ProZorro / ssu.gov.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, посадовець вимагав від приватного підприємця 5 тисяч гривень за сприяння в укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт.
Угоду загальною вартістю майже 200 тисяч гривень чиновник обіцяв провести поза електронною системою публічних закупівель ProZorro.
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Співробітники спецслужби затримали чиновника в робочому кабінеті під час отримання грошей.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Затримали чиновника в робочому кабінеті під час отримання грошей / ssu.gov.ua
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