Чиновника Чернівецької міськради спіймали на хабарі

Як повідомляє прес-центр СБУ, посадовець вимагав від приватного підприємця 5 тисяч гривень за сприяння в укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт.

Угоду загальною вартістю майже 200 тисяч гривень чиновник обіцяв провести поза електронною системою публічних закупівель ProZorro.

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Співробітники спецслужби затримали чиновника в робочому кабінеті під час отримання грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.