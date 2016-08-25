У райдержадміністрації Білої Церкви стався вибух (фото)

"25 серпня о 04:05 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ярослава Мудрого на першому поверсі райдержадміністрації стався вибух невідомого вибухового пристрою", - повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Київській області.

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Як зазначається, по прибуттю рятувальників на місце події було встановлено, що вибух не спричинив подальшого горіння, проте, було пошкоджено двері та вікна службових приміщень будівлі. Також, осколками невідомого вибухового пристрою, понівечені стіни та стеля.

Загиблих та постраждалих, на щастя, не виявлено. Охоронець, який знаходився на чергуванні, відбувся лише переляком. На місці працюють уповноважені органи, причини встановлюються.