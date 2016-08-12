В Одесі прогримів вибух

09:07, 12 серпня 2016
Інциденти
1525 0

Сьогодні вранці в Одесі в результаті вибуху був пошкоджений автомобіль.

Обстоятельства происшествия устанавливаются / Фото УНИАН

Як повідомив відділ комунікації поліції Одеській області, 12 серпня о 05:10 в чергову частину поліції надійшло повідомлення про те, що на Тираспольскому шосе прогримів вибух.

Читайте такожВ Одеській області пролунав вибух на території гаражного кооперативу: невідомий кинув гранату (фото)

На місці події працює слідчо-оперативна група,вибухотехнічна служба ДСНС. Стало також відомо, що в результаті вибуху був пошкоджений автомобіль марки "Фольксваген Поло".

Всі обставини встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в Харківській області при вибуху цистерни із залишками масла один чоловік загинув, ще один отримав опіки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter