В Одесі прогримів вибух

Як повідомив відділ комунікації поліції Одеській області, 12 серпня о 05:10 в чергову частину поліції надійшло повідомлення про те, що на Тираспольскому шосе прогримів вибух.

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На місці події працює слідчо-оперативна група,вибухотехнічна служба ДСНС. Стало також відомо, що в результаті вибуху був пошкоджений автомобіль марки "Фольксваген Поло".

Всі обставини встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в Харківській області при вибуху цистерни із залишками масла один чоловік загинув, ще один отримав опіки.