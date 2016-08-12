В Одесі прогримів вибух
09:07, 12 серпня 2016Інциденти
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Сьогодні вранці в Одесі в результаті вибуху був пошкоджений автомобіль.
Обставини події встановлюються / Фото УНІАН
Як повідомив відділ комунікації поліції Одеській області, 12 серпня о 05:10 в чергову частину поліції надійшло повідомлення про те, що на Тираспольскому шосе прогримів вибух.
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На місці події працює слідчо-оперативна група,вибухотехнічна служба ДСНС. Стало також відомо, що в результаті вибуху був пошкоджений автомобіль марки "Фольксваген Поло".
Всі обставини встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в Харківській області при вибуху цистерни із залишками масла один чоловік загинув, ще один отримав опіки.
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