Бунт на Миколаївщині: облпрокурор направив слідчу групу на місце вбивства Цукермана

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"Слідчим відділом прокуратури Миколаївської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень посадовими особами Кривоозерського відділення поліції ГУ Національної поліції у Миколаївській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. На даний час слідчими проводяться першочергові слідчі дії (допити, призначення судово-медичних експертиз тощо) для повного, всебічного та об’єктивного встановлення обставин події.", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий чинив опір, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та кайданки".

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що троє поліцейських, що підозрюються в побитті чоловіка, затримані.