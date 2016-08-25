Військова прокуратура викликала на допит екс-міністра оборони Єжеля

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури викликає колишнього міністра оборони Михайла Єжеля на допит як підозрюваного 5 вересня.

Відповідне повідомлення з фотокопією оригіналу прокурорської повістки опубліковано на сайті Генпрокуратури. Читайте такожСуд дав дозвіл на затримання екс-міністра оборони Єжеля Слідчі чекають Єжеля на 10:00 за адресою: вул. Авіаконструктора Антонова, 2а. 22 серпня Печерський районний суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі почати спеціальне попереднє розслідування щодо Єжеля.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter