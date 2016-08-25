Військова прокуратура викликала на допит екс-міністра оборони Єжеля
14:15, 25 серпня 2016Суспільство
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Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури викликає колишнього міністра оборони Михайла Єжеля на допит як підозрюваного 5 вересня.
Слідчі чекають Єжеля 5 вересня вранці / УНІАН
Відповідне повідомлення з фотокопією оригіналу прокурорської повістки опубліковано на сайті Генпрокуратури.
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Слідчі чекають Єжеля на 10:00 за адресою: вул. Авіаконструктора Антонова, 2а.
22 серпня Печерський районний суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі почати спеціальне попереднє розслідування щодо Єжеля.
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