Аваков заявляє про заміну начальника поліції Миколаївшини через вбивство жителя Кривого Озера

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Райвідділ буде розформовано і повністю оновлено. Зміни будуть зроблені і в керівництві Миколаївського обласного главку поліції. Сьогодні ж буде представлений новий начальник обласної поліції. Всі, хто замішаний в злочинних та протиправних діях, підуть під суд, і ніякої спроби обілити "честь мундира" не буде", - написав він.

На переконання міністра, слідство Генеральної прокуратури, внутрішньої безпеки Нацполіції та суд зможуть швидко та неупереджено встановити всі обставини смерті мешканця Кривого Озера і покарати винних.

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"Окремо Нацполіція вивчає питання можливого допущеного спотворення інформації з боку ряду працівників. У разі підтвердження підозр санкції щодо недобросовісних виконавців будуть так само безкомпромісні", - додав він.

За словами Авакова, голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе, яка на чолі відповідної комісії виїхала в Миколаївську область, в кінці дня публічно прозвітує про прийняті за підсумками роботи комісії заходи.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера Олександр Цукерман. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники".

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Згідно з висновком судово-медичної експертизи, проведеної обласним бюро судово-медичних експертиз 24 серпня, він помер від вогнепальних поранень. Згідно з опублікованою копією документа, причиною смерті стала "гостра внутрішня кровотеча, травматичне ураження серця". Повідомляється, що на тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальних поранення, отриманих в результаті пострілів з травматичного пістолета так званим "патроном Флобера".

На думку експерта, на якого посилається миколаївське видання "Новини-N", постріли були зроблені в упор. Дві кулі виявлені в серці, ще одна – застрягла у легені.