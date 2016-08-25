Деканоідзе назвала нового начальника кривоозерської поліції після розформування

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Все відділення поліції в Кривому Озері розформовано, наказ підписано. Керівником відділення буде патрульний поліцейський, командир роти з Миколаєва - Олександр Горпинич", - написала вона.

Глава Нацполіції написала, що співчуває рідним і близьким "людини, яка стала жертвою злочинних дій співробітників відділення поліції в Кривому Озері".

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"Сьогодні постараюся зустрітися з рідними, щоб висловити співчуття особисто. Я даю слово, що завершити слідство і покарати винних - єдина позиція НПУ, ГПУ і МВС, ніхто не буде прикривати своїх. Розраховуємо, що суд прийме відповідне рішення", - додала Деканоїдзе.

Вона також підтвердила, що сьогодні буде змінено керівний склад поліції Миколаївської області.

"Тривають слідчі дії, на місці зі мною працюють мій заступник, начальник карного розшуку та начальник внутрішньої безпеки", - додала глава Нацполіції.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера Олександр Цукерман. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники".

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, проведеної обласним бюро судово-медичних експертиз 24 серпня, він помер від вогнепальних поранень - на тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальних поранення, отриманих в результаті пострілів з травматичного пістолета так званим "патроном Флобера".

Смерть Цукермана викликала бунт жителів райцентру, які намагалися силою перешкодити вивезенню 6 поліцейських, підозрюваних у його вбивстві, до Миколаєва.