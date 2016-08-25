Ще троє поліцейських беруть участь у слідчих діях у справі про загибель жителя Кривого Озера – прокуратура

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області. У прокуратурі нагадали, що вона подала клопотання про обрання трьом правоохоронцям, причетним до смерті жителя смт Криве Озеро, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Ще троє поліцейських, які також були присутні на місці загибелі чоловіка, беруть участь у слідчих діях. Наразі у прокуратури немає достатніх даних для оголошення їм про підозру у вчиненні кримінального злочину.

Як розповіли кореспонденту УНІАН у прокуратурі, попередньо, у вбитого Цукермана стріляв поліцейський-водій із власного пістолета, а не з табельної зброї.

В ГУ Нацполіції області кореспонденту УНІАН також уточнили, що поліцейський-водій не проходив переатестацію, оскільки його посада не підлягала атестації.

Решта четверо поліцейських, які фігурують у справі про вбивство, раніше успішно пройшли переатестацію, ще одного – було поновлено на посаді за рішенням суду.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Миколаївської області звернулася в Центральний районний суд Миколаєва з клопотаннями про обрання для трьох поліцейських, причетних до смерті жителя смт Криве Озеро, виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий чинив опір, тому поліцейські застосували «заходи фізичного впливу і наручники».

Пізніше з'явилася інформація, що житель Кривого Озера Цукерман помер від вогнепальних поранень.

Прокурор Миколаївської області Тарас Дунас направив в Криве Озеро слідчу групу на чолі зі своїм заступником.

Голова Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що відділення поліції в Кривому Озері буде розформовано.