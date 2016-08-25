Врадіївка-2: Нацполіція обіцяє не приховувати результати розслідування вбивства, скоєного поліцейськими

Про це заявив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв, повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Нацполіції.

За словами Бушуєва, для розслідування подій у ніч на 24 серпня в Миколаївській області, за наказом голови Національної поліції Хатії Деканоідзе, сформовано комісію. До її складу увійшли працівники апарату Нацполіції.

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Комісія здійснює публічний прийом громадян. Він розпочався о 9-й годині ранку в приміщенні районної держадміністрації. «Ми готові вислухати всіх і відреагувати належним чином», - сказав Бушуєв.

«Протягом останньої доби ми працюємо в населеному пункті Криве Озеро. Збираємо всю інформацію і наголошуємо на відкритості в цьому питанні», - повідомив Бушуєв.

Він запевнив, що жодних дій або вчинків, які будуть спрямовані на укриття неправомірних дій, не буде допущено. Кожен винен і причетний до вчинення злочину понесе покарання. «Я б хотів наголосити на категоричній позиції Нацполіції щодо невідворотності покарання працівників поліції, які причетні до вчинення злочину», - підкреслив Бушуєв.

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Він також повідомив, що трьох поліцейських затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Розпочато кримінальне провадження за ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня у Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували «заходи фізичного впливу та наручники».

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що трьох поліцейських, які підозрюються у побитті чоловіка, затримано.

Прокурор Миколаївської області Тарас Дунас направив у Криве Озеро, аби уникнути суспільного напруження, слідчу групу з числа слідчих слідчого управління прокуратури області на чолі зі своїм заступником.

Пізніше з’явилася інформація, що житель Кривого Озера Олександр Цукерман помер від вогнепальних поранень. Про це інформує миколаївське видання Новости-Н, яке опублікувало копію висновку судово-медичної експертизи, проведеної Миколаївським обласним бюро судово-медичних експертиз 24 серпня. Згідно з опублікованою копією документа, причиною смерті стала «гостра внутрішня кровотеча, травматичне ураження серця». Повідомляється, що на тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальних поранення, отриманих в результаті пострілів із травматичного пістолета так званим «патроном Флобера». На думку експерта, на якого посилається видання, постріли були зроблені в упор. Дві кулі виявлено в серці, ще одна – застрягла у легкому.

Деканоідзе заявила, що відділення поліції у Кривому Озері буде розформовано.