Справу екс-начальника донецької міліції Романова, що сприяв створенню "ДНР", передали до суду

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Прокуратурою встановлено, що генерал-майор міліції у 2014 році зрадив присязі працівника правоохоронних органів України та сприяв створенню на території Донецької області терористичної організації «ДНР».

Зокрема, Романов у період з лютого по березень 2014 року, знаходячись на посаді начальника ГУ МВС в Донецькій області, не організував належну роботу відомства щодо запобігання проведенню антиукраїнських мітингів у Донецьку та притягнення до кримінальної відповідальності радикально налаштованих прихильників так званого «референдуму» про відокремлення території Донецької області від України.

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Крім того, під час захоплення адміністративної будівлі Донецької обласної державної адміністрації очільник міліцейського главку особисто виступив перед учасниками громадських безладів та пообіцяв їм співпрацю з боку міліції.

Через те, що поплічник терористів перебуває на тимчасово окупованій території, прокуратурою Донецької області було прийняте рішення про проведення стосовно нього спеціального досудового розслідування. Заочне розслідування проведено за ч.1 ст.258-3 (створення або участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.