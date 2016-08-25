Нацрада перевірить "Радіо Шансон" через пісню про "русский спецназ"

Про це повідомили у прес-службі Нацради.

"14 серпня цього року в ефірі радіостанці зафіксовано трансляцію музичного твору Аріни Крамер "Сегодня все спокойно" ("Спецназ"), у якому містяться такі рядки: "Солдат своей страны, ты заслужил награду […] Я так горжусь тобой, когда мундир ты достаёшь, и в дом друзья приходят в августовский праздник. Я счастлива, когда гитару в руки ты берёшь и льются песни русского спецназа…"., - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНацрада обговорить листування "Інтера" з представниками "ДНР". Після відпустки

Зазначається, що це свідчить про популяризацію та пропаганду правоохоронного органа держави-агресора.

У Нацраді додали, що на цей факт звернула увагу громадянка Анна Горянська, звернення якої щодо трансляції на "Радіо Шансон" пісні з прославленням героїзму військових РФ переслало Нацраді Міністерство інформаційної політики.

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їхньої пропаганди.