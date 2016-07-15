Нацрада винесла попередження телеканалу, який транслював програми з Лепсом і Газмановим

Порушення українського законодавства були зафіксовані у мовленні телекомпаній "Телемережа «Уніка-ТБ» (супутниковий телеканал «Планета») і телекомпанії «Відродження ТБ» (супутниковий телеканал «Відродження»).

«Національний регулятор застосував до мовникам санкцію «оголошення попередження», - йдеться у повідомленні прес-служби Нацради.

Зокрема, телеканал «Планета» у своєму ефірі транслював програми за участю осіб, які створюють загрозу національній безпеці, - Григорія Лепса, Олега Газманова, Льва Лещенка, Наталії Варлей, Стаса П'єхи. Крім того, регулятор з'ясував, що цей телеканал здійснює мовлення в Криму, в той час, як всі українські мовники були позбавлені такої можливості. Тому колегія Нацради прийняла рішення звернутися до правоохоронних органів для з'ясування обставин даного факту.

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У свою чергу, в ефірі телеканалу «Відродження», згідно з повідомленням, були зафіксовані ознаки порушення програмної концепції та українського закону про рекламу.

«Національна рада звернеться до державного органу, який уповноважений застосовувати штрафні санкції у сфері розповсюдження реклами, - Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів з проханням вжити відповідних заходів», - підсумувала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, встановивши загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України. Законом забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які ігноруватимуть таку заборону.

Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.