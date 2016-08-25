Вбивство поліцейськими чоловіка на Миколаївщині: журналіст показав фото головного підозрюваного

Їх на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст Дмитро Гнап.

"Головний підозрюваний у вбивстві на Миколаївщині - сержант Денис Ляхвацький. Це він стріляв з пістолета у загиблого Олександра Цукермана. Такі свідчення вже дають його колеги (чи співучасники), затримані по цій же справі", - йдеться у його повідомленні.

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Раніше сержант поліції Причипойда розповів, що, коли він з колегами приїхав на виклик, Цукерман погнався за ними з лопатою. Поліцейські почали тікати, і в цей момент Причипойда почув три постріли. За його словами, в Цукермана стріляв сержант поліції Денис Ляхвацький.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники".

У прес-службі прокуратури Миколаївської області повідомили, що 24 серпня в Кривому Озері майже 200 місцевих жителів пікетували прокуратуру та райвідділу поліції у зв'язку із загибеллю чоловіка, який помер під час затримання поліцейськими.