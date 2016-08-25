Врадіївка-2 на Миколаївщині: поліцейський розповів, хто й навіщо застрелив побитого місцевого жителя

Про це затриманий заявив у ході судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу, передають Новости-N.

Так, сержант поліції Причипойда розповів, що, коли він з колегами приїхав на виклик, Цукерман погнався за ними з лопатою. Поліцейські почали тікати, і в цей момент Причипойда почув три постріли. За його словами, в Цукермана стріляв сержант поліції Денис Ляхвацький.

Також, за словами Причипойди, поліцейські не били Цукермана. Нібито тілесні ушкодження у нього були вже тоді, коли правоохоронці приїхали на виклик.

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Нагадаємо, що прокуратура клопотала про обрання Причипойді запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб. Однак адвокат затриманого наполягав на домашньому арешті. Також захисник просив призначити мінімальну суму застави.

Наразі суддя попрямував в дорадчу кімнату для ухвалення рішення.

Сьогодні оберуть запобіжний захід також старшому лейтенанту поліції Миколі Хоменку й сержанту поліції Денису Ляхвацькому.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники".

У прес-службі прокуратури Миколаївської області повідомили, що 24 серпня в Кривому Озері майже 200 місцевих жителів пікетували прокуратуру та райвідділу поліції у зв'язку із загибеллю чоловіка, який помер під час затримання поліцейськими.