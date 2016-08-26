В Одесі цими вихідними пройде фестиваль "Кавуновий рай"

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, цей сімейний фестиваль відкриється в парку Перемоги.

Заплановані кавуновий боулінг, дартс, баскетбол, кавунова анімація для дітей, а для батьків - лекції про здоров'я та безпеку, майстер-класи з першої долікарської допомоги та інформаційної безпеки дітей в інтернеті й перед телевізором.

Крім того, в програмі фестивалю - школа стилістики, консультації з правильного харчування, експрес-тестування організму, різноманіття страв із кавуна - смузі, варення з кавунових шкірок, солодкий, солоний і печений на грилі кавун.

«На виставці кавунових картин представлять листівки та копії картин у різних жанрах на кавунову тему. Тут відбудеться майстер-клас із живопису, на якому кожен зможе намалювати власний кавуновий натюрморт», - йдеться в повідомленні.

Вхід на фестиваль безкоштовний.