Порошенко підписав указ про відзначення в Україні 500-річчя Реформації

Як повідомили у прес-службі глави держави, підписання відбулося під час зустрічі Порошенка з керівниками авторитетних українських та міжнародних протестантських об’єднань, які зібралися в Києві для проведення Другого Місіонерського форуму Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів.

Порошенко, зокрема, наголосив на важливості указу, який «має продемонструвати позицію влади щодо підтримки протестантських релігійних організацій».

«Ми хочемо продемонструвати, що наші взаємини між державою і церквою мають принципову відмінність від російської. Різницю ви можете побачити на прикладі Криму і Донбасу, куди на російських багнетах прийшов «русский мир». Увесь світ бачить там тотальне порушення прав людини», - сказав він.

Коментуючи візит поважної міжнародної делегації керівників протестантських об’єднань, президент зауважив: «Для мене дуже важливо, щоб іноземні партнери на власні очі побачили, що відбувається в Україні, які надзвичайно важливі процеси сьогодні ми, як влада, супроводжуємо. І як українці себе поводять в надзвичайно складні часи російської агресії… Українці демонструють єдність, об’єднуючи людей різних поглядів, різних релігій, різних національностей, об’єднуються навколо ідей свободи і демократії».

Читайте такожСША звинуватили Росію і бойовиків в релігійних гоніннях на Донбасі і в Криму

Крім того, Порошенко наголосив на важливості запровадження капеланської діяльності в Збройних Силах України усіх конфесій та закликав присутніх активно долучитися до цього процесу, включно з обміном міжнародного досвіду пастирської роботи у військах. Також, на думку президента, протестантські релігійні організації могли би стати важливою складовою як духовної, так й соціальної підтримки і не лише військових на фронті, а й піклування про поранених та родини загиблих.

Глава держави подякував протестантським організаціям за їх потужну підтримку України: «Я чітко розумію, яку роль відіграли протестантські церкви і релігійні організації в розвитку релігійної, культурної і соціальної сфери України і дуже це ціную».

В свою чергу, президент Всесвітнього баптистського альянсу Пол Мсиза подякував президентові України за підтримку та побажав народу України миру, стабільності та добробуту. Він також повідомив, що за чисельністю баптистських релігійних громад і вірних Україна посідає перше місце у Європейській баптистській федерації.

«Ми сьогодні тут щоб продемонструвати солідарність з українцями. Наші серця розриваються від людських трагедій. Ми молимося за вас, за мир і добробут в Україні», - сказав він.

Водночас генеральний секретар Європейської баптистської федерації Ентоні Пек назвав «унікальним явищем» існування в Україні Всеукраїнської ради церков, яка об’єднує різні релігійні групи та наголосив на тому, що «Україна є постійно в наших молитвах».