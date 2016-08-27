У квартирі колишнього в.о. ректора НАУ під час обшуку знайшли близько 5 мільйонів та 9 злитків золота (фото)
У квартирі колишнього виконуючого обов’язки ректора Національного авіаційного університету провели обшук.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
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Як зазначається, під час обшуків у квартирі посадовця співробітники СБ України виявили гроші у різній валюті сумою більш ніж 4,5 мільйони у гривневому еквіваленті та десять банківських карток.
Водночас, як повідомила прес-служба НАБУ, під час обшуку було вилучено готівки на загальну суму близько 5 млн грн (1,5 млн грн, 50 тис доларів США, 70 тис євро, 3 тис фунтів стерлінгів, інша валюта). Також вилучено 9 злитків золота.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНІАН, 26 серпня під час отримання хабара в розмірі 170 тис. євро затриманий т.в.о. ректора Національного авіаційного університету.
Згодом Міністерство освіти і науки звільнило Володимира Харченка від виконання обов’язків ректора.