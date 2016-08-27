Під Києвом виявили підпільний морг

Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела.

Повідомляють, що "поховання" знайшли випадково під час тракторних робіт, коли була посунута бетонна плита. Під нею був прихований підземний колодязь, з якого було чути їдкий трупний запах. Спустившись всередину, робітники виявили целофанові пакети з людськими рештками із вказаними прізвищами, датами та діагнозами.

Читайте такожПід Хмельницьким знайшли повішеним місцевого волонтера

Припускають, що приміщення слугувало для зберігання ампутованого біологічного матеріалу.

Зараз поліція з'ясовує всі обставини і обіцяє надати повну інформацію вже у понеділок.