У Києві поліція розслідує обставини смерті журналіста Щетиніна

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації столичної поліції, відповідна інформація надійшла до Подільського райуправління поліції близько півночі.

Читайте такожРосійський журналіст Олександр Щетинін знайдений мертвим у своїй квартирі в Києві«Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група, на балконі виявили чоловіка із вогнепальним пораненням голови. За попередніми висновками судмедексперта, смерть наступила у період із 20-і до 21:30», - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що це уродженець Російської Федерації, 1962 року народження, кілька років жив у Києві, був директором Інтернет-видавництва, зазначили в поліції, однак прізвища загиблого не уточнили.

«Під час огляду місця події правоохоронці вилучили стріляну гільзу, травматичний пістолет, магазини до нього та передсмертну записку. Двері у квартиру були зачинені, обстановка у помешканні не порушена», - підкреслюється в повідомленні .

Відомості про подію належним чином зареєстровані, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство") з додатковою правовою кваліфікацією - самогубство. Поліція встановлює всі обставини події.

Водночас портал "Київ Оперативний" у Facebook повідомляє, що загиблий - російський журналіст Олександр Щетинін.

"Вночі 28.08.2016 у своїй квартирі на Костянтинівській був знайдений мертвим журналіст Олександр Щетинін. Виявили Олександра на балконі його друзі, які прийшли привітати його з днем народження", - йдеться в повідомленні.

Олександр Щетинін є засновником інформаційного агентства "Новий регіон", яке в 2014 році розділилося на уральську і українську редакції. Журналіст відмовився від російського громадянства на користь українського і переїхав до Києва.