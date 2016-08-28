В Одеській області під час пожежі у будинку загинула жінка і двоє дітей

11:29, 28 серпня 2016
Суспільство
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В Одеській області під час пожежі в приватному будинку загинули 3 людини, в тому числі двоє дітей.

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 28 серпня, о 04.54 до Служби порятунку «101» надійшла інформація, що у селі Покровка Роздільнянського району по вулиці Болгаріна у приватному житловому будинку виникла пожежа.

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«Під час ліквідації пожежі виявлено тіла загиблої жінки - господаря будинку, 1976 року народження, та 2 дітей, 2012 та 2014 років народження», - йдеться в повідомленні.

О 07:15 пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 80 кв. м, речі домашнього вжитку, частково зруйновано перекриття.

Причина пожежі встановлюється.

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