Православні святкують Успіння Богородиці

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон" за церковним переданням, Богородиця завершила свої земні дні в Єрусалимі.

Під час молитви на Оливній горі з небес спустився Архангел Гавриїл і сповістив Божій Матері про день її кончини. Архангел подарував Богородиці райську гілку, від якої виходило дивне світіння – як символ перемоги над смертю.

Щоб попрощатися з Божою Матір'ю в Єрусалимі зібралися усі апостоли, які мандрували світом, проповідуючи спасіння у Христі. Не було тільки апостола Фоми. Раптово покрівля горниці розверзлася, і в оточенні ангелів і сяючого світла зійшов Іісус Христос. Богоматір звернулася до Господа з гарячою молитвою і віддала душу Свою в руки Богові.

Після Успіння апостоли понесли тіло Божої Матері в Гефсиманію, щоб поховати Її біля могил батьків і праведного Йосифа Обручника. Однак первосвященики задумали перешкодити процесії і нацькували на неї своїх поплічників, щоб вони спалили тіло Богородиці і вбили апостолів. Господь не дав здійснитися цим планам, наслав на них сліпоту. Тоді один зі священиків Юдеї спробував перекинути одр Божої Матері, але ангел відсік йому руки, зціливши лише після каяття.

На третій день після Успіння, до труни Богоматері з'явився апостол Фома. Він побажав в останній раз побачити тіло праведниці, щоб попрощатися з нею. Але коли апостоли відвалили камінь від гробу, тіла не виявили. Божа Матір з'явилася учням Христа у славі воскресіння і втішила їх: «Радійте! Бо Яз вами в усі дні».

Свята Гора Афон вважається земним уділом Богородиці. Вона встигла побувати тут ще за свого земного життя і благословила цю землю, взявши під свою опіку.

У монастирях Афона дбайливо зберігаються Богородичні святині. Наприклад, в монастирі Ватопед зберігся Пояс Пресвятої Діви Марії - одна з найдавніших і найбільш шанованих християнських святинь. Ченці Ватопедського монастиря виготовляють пояски і прикладають їх до Поясу Пресвятої Богородиці. Благодаттю Божою Матері, від них відбуваються багато чудес.