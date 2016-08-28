В Одеській області відкрили переобладнаний пункт пропуску в Молдову

Як повідомили УНІАН у Кодимській районній державній адміністрації, відтепер пункт пропуску працюватиме щоденно, а не двічі на тиждень, як це було раніше.

«Це радісна подія для жителів територіальної громади, оскільки раніше перетинання кордону створювало певні труднощі і незручності для жителів довколишніх сіл. Тому вони зверталися до органів влади з проханням спростити спілкування з родичами та близькими, які опинилися «по той бік кордону», - сказали в РДА.

Пункт пропуску забезпечили спецзасобами для примусової зупинки транспорту, камерами зовнішнього спостереження, засобами зв'язку, цілодобовим електропостачанням (зокрема дублюючими автономними системами освітлення), створені необхідні побутові і санітарно-гігієнічні умови.

В урочистому мітингу, який відбувся прямо на плацу пункту пропуску, взяли участь керівники району та Котовського прикордонного загону, представники спонсорських підприємств і організацій, місцеві жителі.