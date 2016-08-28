У Харківській області авто зіткнулося з рейсовим автобусом: загинули дві людини
В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій і пасажир легкового автомобіля.
У Харківській області при зіткненні автомобіля «Fiat» та рейсового автобуса «Volvo» сполученням «Москва - Костянтинівка» (Донецька область) загинули двоє людей.
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Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«27 серпня о 07:25 на номер «101» надійшло повідомлення про зіткнення автомобілю «Fiat» та рейсового автобусу «Volvo» сполученням «Москва - Костянтинівка» (Донецька область). Подія трапилась на автошляху «Київ - Харків - Довжанський» поблизу селища Чкалівське Чугуївського району Харківської області», - йдеться в повідомленні.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій і пасажир легковика, котрі опинилися затиснутими у понівеченому авто.
До ліквідації наслідків ДТП залучалося чергове відділення ДСНС з міста Чугуїв. Рятувальники деблокували загиблих за допомогою спеціального обладнання.
«Пасажири автобусу не зазнали значних травм. Ніхто з них госпіталізований не був», - запевнили в ДСНС.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються правоохоронними органами.