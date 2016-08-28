В Мережі опублікували відео прольоту Су-25 в метрі над землею на Луцькому аеродромі
22:46, 28 серпня 2016Суспільство
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Військові відзняли відео відпрацювання штурмовиком Су-25 польотів на наднизькій висоті над Луцьким військовим аеродромом.
Штурмовик Су-25 летить на наднизькій висоті / скриншот видео
Відповідний відеозапис опублікований на Youtube.
Зокрема, за показами спеціальної вимірювальної апаратури, штурмовик Су-25 пройшов над поверхнею землі над територією Луцького аеродрому на висоті усього 0,97 метра у найнижчій точці та приблизно 1,5 метри в цілому.
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